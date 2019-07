JP Morgan: utili II trimestre a $9,65 mld, fatturato a $29,57 miliardi, meglio delle attese

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Subito dopo la diffusione dei risultati di bilancio del secondo trimestre, il titolo ha reagito con un rialzo dello 0,8%, per poi virare in territorio negativo e scendere di oltre -1% in premercato. Oggi sono stati resi noti gli utili del colosso bancario JP Morgan. Sia gli utili che il fatturato hanno battuto le attese, grazie a un beneficio fiscale che ha aumentato il giro d'affari di 768 milioni di dollari.Gli utili si sono attestati a $9,65 miliardi, in crescita del 16% su base annua.L'attivo per azione è stato di $2,82, meglio del 2,50% di utile per azione atteso dal consensus di Refinitiv, che aveva stimato un rialzo del 9,1%% rispetto all'eps dello stesso periodo dell'anno scorso.Il fatturato è salito del 4% su base annua, a $29,57 miliardi, meglio dei $28,9 miliardi attesi.Lo scorso mese, JP Morgan ha ricevuto il via libera dalle autorità di regolamentazione per aumentare il proprio dividendo a 90 centesimi per azione, dai precedenti 80 centesimi di dollaro, e ha annunciato anche un programma di riacquisto di azioni (buyback azionario) da $29,4 miliardi.