JP Morgan paga esposizione Russia: AD Dimon avverte su potenziale perdita di $1 miliardo

Laura Naka Antonelli 4 aprile 2022 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

JP Morgan potrebbe soffrire una perdita di 1 miliardo di dollari a causa della sua esposizione verso la Russia. E' quanto ha scritto nella sua lettera annuale agli azionisti il ceo del colosso bancario Usa, Jamie Dimon. E' la prima volta che Dimon rilascia dettagli sulle perdite potenziali della banca derivanti dalla guerra in corso in Ucraina.Dimon non ha fornito però dettagli sull'arco temporale a cui la perdita potrebbe riferirsi, limitandosi a scrivere che la banca teme i cosiddetti effetti secondari della guerra su paesi e aziende.Il ceo ritiene comunque che JP Morgan presenti "un bilancio da fortezza" e ha già detto in passato che la solidità della banca è tale da poter sopportare anche una perdita pari o superiore ai 10 miliardi di dollari e "rimanere ugualmente in ottime condizioni di salute".