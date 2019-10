JP Morgan batte stime su utili e fatturato. Giro d'affari sale oltre $30 miliardi

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario americano JP Morgan ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre del 2019 con utili e fatturato migliori delle stime.Reazione positiva del titolo, che sale dell'1,1% in pre-mercato.Gli utili netti della banca sono saliti a $9,08 miliardi, o 2,68 dollari per azione, rispetto agli 8,38 miliardi, o 2,34 dollari per azione, dello stesso trimestre del 2018. Gli analisti di FactSet avevano stimato un attivo per azione a 2,45 dollari.Il giro d'affari si è attestato a $30,6 miliardi, in crescita rispetto ai $27,82 miliardi del terzo trimestre dello scorso anno, posizionandosi a un livello superiore dei $28,47 miliardi attesi, grazie al margine di interesse netto, salito del 2% a $14,4 miliardi.JP Morgan ha comunicato che la solidità delle divisioni di consumer banking e investment banking ha permesso di compensare "un contesto più sfidante" .Da segnalare che, negli ultimi tre mesi di contrattazioni, il titolo JPM è salito del 2,2%, rispetto al -2,1% dell'indice Dow Jones Industrial Average.