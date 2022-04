JP Morgan, Jamie Dimon: 'Covid, inflazione e guerra Russia-Ucraina combinazione rischi senza precedenti'

Laura Naka Antonelli 4 aprile 2022 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Guerra Russia-Ucraina protagonista della lettera del ceo di JP Morgan Jamie Dimon, nella sua lettera annuale agli azionisti, il cui contenuto è stato appena reso noto.L'amministratore delegato e presidente della banca americana numero uno degli Stati Uniti per asset, ha avvertito che gli Usa stanno facendo fronte a una combinazione di rischi potenzialmente senza precedenti:"Tre forze condizioneranno probabilmente il mondo nel corso dei prossimi decenni: l'economia americana in ripresa dalla pandemia Covid; l'elevata inflazione che inaugurerà l'era di aumenti dei tassi; e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia con la conseguente crisi umanitaria in atto", ha detto Dimon."Ognuno di questi tre fattori su menzionati è unico: la ripresa incredibile dal Covid scatenata da stimoli incredibili; la probabile necessità di alzare velocemente i tassi e ritirare rapidamente il QE, la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia", ha continuato il numero uno di JP Morgan.Questi fattori, ha continuato Dimon, "rapresentano circostanze completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo vissuto in passato. E la loro convergenza potrebbe aumentare in modo drammatico i rischi che ci aspettano. Sebbene sia possibile, e lo speriamo, che tutti questi eventi si concludano in modo pacifico, dobbiamo tenerci pronti a esiti potenzialmente negativi".Insomma: "l'America deve tenersi pronta alla possibilità di una guerra duratura in Ucraina dalle conseguenze imprevedibili. Dovremmo prepararci al peggio, sperando nel meglio".