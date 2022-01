JP Morgan, Dimon: 'quest'anno assisteremo a crescita economia migliore da post Grande Depressione'

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2022 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, si conferma decisamente ottimista sul trend dell'economia degli Stati Uniti di quest'anno."Assisteremo alla migliore crescita di sempre (del Pil Usa), quest'anno, forse migliore dal periodo successivo alla Grande Depressione - ha detto in una intervista rilasciata alla Cnbc, in occasione della 40esima conferenza sull'healthcare inaugurata dal colosso bancario Usa, la 40th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference. "E anche il prossimo anno le cose andranno piuttosto bene", ha aggiunto.Dimon ha motivato il suo ottimismo con i conti delle famiglie americane. I bilanci dei consumatori - ha sottolineato - "non hanno mai versato in condizioni migliori. La loro capacità di onorare i debiti è al massimo da quando abbiamo iniziato a misurarla, ovvero negli ultimi 50 anni".