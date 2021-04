JP Morgan, Dimon: 'intelligenza artificiale, cloud e digitale stanno trasformando il modo in cui facciamo business'

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2021 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

"L'intelligenza artificiale, il cloud e il digitale stanno trasformando il modo in cui facciamo business". E' quanto ha detto Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JP Morgan, nella sua lettera annuale agli azionisti, riferendosi alle sfide che le banche tradizionali si trovano a fronteggiare: sfide che vedono protagoniste sia il fintech che le Big Tech.Riguardo all'intelligenza artificiale, Dimon ha fatto notare che JP Morgan utilizza "in modo già esteso l'AI, e con successo, nei campi delle frodi e del rischio, del marketing, della generazione di idee, delle operazioni, delle prospettive, del trading e in altre aree, con grandi effetti, ma siamo ancora all'inizio di questo percorso. E stiamo facendo training al nostro personale nel machine learning".