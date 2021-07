JP Morgan, AD Dimon: 'per ora puntiamo sul cash, per acquisto titoli aspettiamo crescita inflazione e tassi'

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Per ora JP Morgan continua a fare incetta di cash, aspettando l'occasione giusta per puntare su titoli come Treasuries Usa e bond garantititi dai mutui. E' quanto hanno detto il numero uno del colosso bancario Jamie Dimon e il direttore finanziario Jeremy Barnum, nella conferenza con gli analisti successiva alla pubblicazione dei risultati di bilancio della banca, relativi al secondo trimestre.Stando a un articolo di Reuters, Dimon avrebbe detto che "JP Morgan sta aspettando l'occasione giusta per acquistare titoli a rendimento più alto, una volta che la crescita eccezionalmente forte (del Pil Usa) si presenterà, facendo salire l'inflazione e i tassi di interesse". Dimon ha aggiunto che "la crescita del secondo metà di quest'anno potrebbe essere, per gli Stati Uniti, la più forte della storia".