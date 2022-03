JPMorgan, via il divieto di assunzione per non vaccinati e l'obbligo di mascherina in ufficio

Luca Losito 14 marzo 2022 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

JPMorgan rimuove il divieto di assunzione per i non vaccinati, a partire dal prossimo mese. Un segno di come la banca voglia mettersi alle spalle la pandemia e le restrizioni ad essa correlate. A sottolinearlo è un'analisi di Bloomberg.Una direzione forte e chiara, sottolineata anche da altre decisioni, come quella di eliminare dal 4 aprile l'obbligo di segnalazione delle infezioni da Covid-19. Oltre allo switch immediato dall'obbligatorio al volontario, per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina in ufficio.