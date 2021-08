Ipo cinesi a Wall Street: dopo congelamento sbarchi, Sec dirama nuovi parametri di trasparenza

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2021 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver praticamente congelato le Ipo cinesi alla borsa di New York la Sec, Autorità di borsa Usa, ha iniziato a diramare nuovi requisiti di trasparenza che le società cinesi che volessero quotarsi a Wall Street dovranno rispettare.Obiettivo: informare gli investitori dei rischi in cui potrebbero incorrere. E' quanto emerge da un documento a cui ha avuto accesso l'agenzia di stampa Reuters.La Cnbc ricorda che il mese scorso il presidente della Sec Gary Gensler ha invocato una "pausa" nelle Ipo delle società cinesi a Wall Street, chiedendo una maggiore trasparenza.L'intervento di Gensler, unito al giro di vite lanciato dalle autorità di Pechino contro le società già quotate a New York, si è tradotto in un congelamento dei collocamenti in borsa, dopo il boom dell'anno precedente.Nei primi sette mesi del 2020, le Ipo cinesi alla borsa americana avevano raggiunto il valore record di $12,8 miliardi, con le società made in China che avevano puntato su Wall Street con l'intento di capitalizzare sul balzo dell'azionario Usa.Ora, alcune società cinesi hanno iniziato a ricevere istruzioni dettagliate dalla Sec per garantire una maggiore trasparenza sull'utilizzo, da parte loro, di quei veicoli offshore conosciuti come variable interest entities (VIEs) a cui ricorrono per il lancio delle Ipo, al fine di informare gli investitori dei potenziali rischi contro cui potrebbero imbattersi e, anche, del rischio dell'ingerenza di Pechino nei loro business.