Investimenti, inflazione e aumento tassi in cima alle preoccupazioni degli HNWI

Luca Losito 8 febbraio 2022 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Secondo l’ultima ricerca trimestrale sulla fiducia degli investitori condotta da UBS -leader mondiale nella gestione patrimoniale- l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse sono due delle principali preoccupazioni che affliggono in relazione agli investimenti gli HNWI in tutto il mondo.Due terzi degli investitori detengono più del 10% del proprio portafoglio in liquidità e di questi, quasi la metà dichiara di “aspettare l’opportunità giusta” per investire. Se poi scelgono effettivamente di investire, sei investitori su dieci reputano molto interessanti i settori della tecnologia (63%) e della sanità (59%).