Investimenti: cinque lezioni nell'era Covid, dalle diagnosi del 'Prof rame' alla questione dividendi  

Redazione Finanza 18 agosto 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Quelli che stiamo vivendo sono senza dubbio tempi non convenzionali. Un contesto di cui bisogna tenere in considerazione quando si investe. In tema di investimenti Steven Watson, equity portfolio manager di Capital Group, ha illustrato le cinque lezioni che ha imparato o re-imparato nella pandemia. Dal 'Prof rame' ai dividendi passando anche per l'eterna divisione tra i titoli growth o value. Di seguito i 5 punti messi in luce dall'esperto.

Le crisi di mercato sono inevitabili: l'avvento della crisi del mercato azionario causata dalla pandemia mi ha portato a pensare alle turbolenze del mercato che ho vissuto in passato. Ne contate 21, tra cui il crollo dell’Unione Sovietica, lo scoppio della bolla tecnologica, la crisi finanziaria globale e ora il COVID-19. Ho fatto l'elenco solo per evidenziare il fatto che le crisi di mercato fanno parte della vita degli investitori. Secondo il mio elenco, abbiamo uno di questi eventi ogni 18 mesi circa. Nessuno avrebbe potuto prevedere la pandemia, ma, a posteriori, sarebbe stato saggio considerare la possibilità che qualcosa sarebbe accaduto e avrebbe sconvolto l’incredibile fase di mercato rialzista del decennio precedente. Se la storia ha un qualche valore, allora possiamo credere che riusciremo superare il momento e ne usciremo più forti.

Interpretare la storia non è una scienza esatta: questo elenco relativamente breve di eventi offre anche altre lezioni importanti, tra cui il fatto che la storia non si ripete necessariamente nel modo che vi aspettereste. È facile tracciare falsi parallelismi, proprio come ho fatto io nei primi mesi della crisi Covid. Per esempio, ho vissuto a Hong Kong durante l'epidemia di Sars nel 2003. Ho cominciato subito a fare confronti troppo semplicistici tra le due. Tuttavia, anche se vivere durante la Sars era terribilmente spaventoso, in termini relativi, si trattava di un evento abbastanza piccolo. Trarre conclusioni sul Covid dall'esperienza della Sars si è rivelato un errore e molti investitori si sono trovati impreparati di fronte alla portata e alla durata di questa pandemia.

Growth o value? Entrambi, al giusto punto d'ingresso: Anche se faccio un po' fatica con delle definizioni eccessivamente ampie, vaghe e senza sfumature, come growth e value, la selezione abbastanza limitata di titoli orientati alla crescita mi ha salvato durante i giorni peggiori del 2020. Tra questi vi erano alcune azioni tecnologiche, in particolare nel settore dei semiconduttori, nonché alcune società di Internet di vendita al dettaglio e di e-commerce. Ho sempre creduto nella resilienza del settore tecnologico. Il punto d'ingresso è importante per me; pertanto, molti dei miei investimenti legati alla tecnologia sono posizioni a lungo termine inserite in portafoglio prima che il mercato ne riconoscesse il potenziale. Mi piace acquistare le azioni quando sono in calo e in difficoltà, ma mi piace anche mantenerle a lungo per permettere al mercato di comprendere il loro vero valore.Man mano che queste azioni salivano durante la pandemia, ne ho gradualmente ridotte alcune per fare spazio ad aree meno amate del mercato, tra cui energia, finanza e viaggi.

I dividendi svolgono un ruolo importante: parlando di aree non amate, ho da tempo posto l'accento sui dividendi come principale meccanismo per il trasferimento di valore da un'azienda ai suoi investitori. Ho anche mantenuto l’aspettativa che i dividendi continuino a servire da fattore di stabilizzazione durante i periodi di turbolenza del mercato. Purtroppo, quest'ultima caratteristica si è indebolita nel corso dell'ultimo decennio e a volte nel 2020 sembrava scomparire completamente. Ma con ciò non voglio dire che il rendimento sia inutile. Le attuali condizioni monetarie senza precedenti, insieme alla devozione del mercato per le aziende in rapida crescita e con un impatto sulla società, hanno messo da parte molte regole del passato. Detto questo, non credo che il valore del dividendo come meccanismo di trasferimento di ricchezza dall'azienda agli investitori sia finito. A mio parere, è più importante che mai.