Invesco: titolo oltre +6% a Wall Street, dopo rumor fusione con unità asset management di State Street

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2021 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Invesco in rialzo in premercato a Wall Street, dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui la società di gestione degli investimenti è in trattative per una operazione di fusione con la divisione di asset management di State Street. Le fonti hanno precisato che l'accordo non è tuttavia imminente e potrebbe anche non concretizzarsi. Il titolo Invesco mette a segno comunque un rally del 6,5% in premercato, mentre State Street avanza dello 0,50%.