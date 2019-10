Invesco: dopo la maxi acquisizione di OppenheimerFunds taglia 1300 posti di lavoro

Alessandra Caparello 7 ottobre 2019 - 14:53

Invesco taglia 1.300 posti di lavoro in seguito all'acquisizione di OppenheimerFunds avvenuta a ottobre scorso per circa 5,7 miliardi di dollari. Secondo quanto dichiarato dal CEO Martin Flanagan al Financial Times, obiettivo di Invesco è ridurre i costi per 475 milioni di euro, di cui 400 milioni entro fine 2019.La maggioranza dei tagli sarà nell’ufficio di Denver dove 850 dipendenti amministrativi lasceranno il loro posto di lavoro. A maggio scorso Invesco aveva annunciato l’intenzione di aggiungere 500 posti di lavoro presso la sua sede centrale di Atlanta.