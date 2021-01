Intel vola dell'8% a Wall Street: Pat Gelsinger nuovo ceo al posto di Swam

Redazione Finanza 13 gennaio 2021 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Giornata all'insegna dei forti acquisti per Intel che vola di oltre l'8% a Wall Street dopo il cambio della guardia. Il gruppo tech californiano ha confermato oggi che il consiglio di amministrazione ha nominato Pat Gelsinger quale nuovo chief executive officer (ceo), con effetto dal prossimo 15 febbraio. Gelsinger, che ha guidato dal 2012 VMware, prenderà il posto di Bob Swan, che manterrà la carica di a.d. fino a metà febbraio.Sempre oggi la società ha fonito alcune indicazioni circa i risultati finanziari 2020. In particolare, Intel prevede che il fatturato e l'utile per azione (Eps) per il quarto trimestre 2020 supereranno la precedente guidance fornita lo scorso 22 ottobre. I conti verranno comunicati il prossimo 21 gennaio.