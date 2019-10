Intel: utili e fatturato migliori delle stime. E anche l'outlook per il 2019 batte le attese

Laura Naka Antonelli 25 ottobre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre dell'anno, il colosso dei chip Intel ha riportato utili migliori delle attese. L'utile per azione adjusted si è attestato a $1,42, rispetto agli $1,23 attesi dal consensus di Wall Street. Il fatturato è stato pari a $19,2 miliardi, meglio dei $18,1 miliardi stimati dagli analisti. Anche l'outlook per il 2019 di Intel è stato migliore delle stime, fattore che ha portato il titolo a salire del 6% circa nelle contrattazioni afterhours.Intel prevede per il 2019 un fatturato di $71 miliardi e un utile per azione su base adjusted di $4,60, rispetto ai $4,39 stimati in media dagli analisti, su un giro d'affari di $69,4 miliardi.