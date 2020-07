Intel: utili II trimestre battono stime analisti, ma titolo -10% per ritardo lancio chip nuova generazione

Laura Naka Antonelli 24 luglio 2020 - 07:43

I risultati di bilancio di Intel si sono confermati migliori delle attese, ma il colosso dei semiconduttori ha deluso comunque i mercati, annunciando che lancerà i chip di prossima generazione più tardi delle attese.Nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street, il titolo del gigante Usa ha così perso fin oltre -10%, dopo aver chiuso la sessione in calo dell'1,1% a $60,40.Della notizia, ha beneficiato il titolo della rivale AMD che ha segnato un rally dell'8% circa.I chip di prossima generazione di Intel sono i semiconduttori a 7 nanometri, che AMD già produce.In una conference call con gli analisti, il ceo di Intel Bob Swan ha spiegato che la società ha identificato un difetto che ha reso più incerti i tempi di consegna del prodotto, il cui lancio potrebbe a questo punto avvenire alla fine del 2022 o all'inizio del 2023.Riguardo ai risultati di bilancio, Intel ha reso noto di aver terminato il secondo trimestre con un utile netto di $5,1 miliardi, o $1,19 per azione, in crescita rispetto ai $4,18 miliardi, o 92 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.Escludendo le poste straordinarie di bilancio, Intel ha riportato un utile per azione di $1,23, rispetto agli $1,06 per azione del secondo trimestre del 2019 e al di sopra degli $1,11 per azione attesi dal consensus.Il fatturato è salito del 20% a $19,7 miliardi dai $16,51 miliardi del secondo trimestre del 2019 e meglio anche dei $17,92 miliardi del consensus.Per il terzo trimestre, Intel prevede utili adjusted a $1,10 per azione, meno degli $1,11 per azione attesi dal consensus, a fronte di un fatturato di $18,2 miliardi, meglio dei $17,92 miliardi stimati.Per l'anno intero stima utili adjusted per $4,85 per azione, meglio dei $4,71 per azione attesi dagli analisti, a fronte di un fatturato di $75 miliardi, rispetto ai $73,92 miliardi previsti dal consensus.