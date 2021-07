Intel tratta con GlobalFoundries per la più grande acquisizione della sua storia, verso M&A da $30 miliardi

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

In evidenza a Wall Street il titolo Intel, dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui il colosso dei chip sarebbe in trattative per acquistare GlobalFoundries per un valore di circa $30 miliardi.Si tratterebbe della maggiore acquisizione mai effettuata prima dal gruppo. I rumor arrivano sulla scia delle ultime voci, secondo cui Intel sarebbe in trattative per acquistare il designer di chip SiFive per $2 miliardi, nell'ambito del piano di ristrutturazione lanciato dal nuovo ceo Pat Gelsinger. Il titolo Intel è in lieve rialzo.