Inflazione e shock economia, segretario Tesoro Usa Yellen fa mea culpa

L’economia degli Stati Uniti è caratterizzata da una condizione di massima occupazione, ma l’inflazione è troppo alta. Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa ed ex numero uno della Fed, Janet Yellen, ammettendo di aver sottovalutato, lo scorso anno, il problema dell’inflazione.

“Così come ho detto – ha affermato Yellen – ci sono al momento grandi shock sull’economia che non erano stati previsti, e che stanno facendo salire i prezzi dell’energia e dei beni alimentari. E ci sono strozzature nella catena dell’offerta che stanno condizionando seriamente la nostra economia, che io non ho compreso – in precedenza – a pieno, ma che oggi riconosciamo”.