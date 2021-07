Inflazione Usa, se i rialzi dipendono dai prezzi delle auto usate (analisti)

Luca Losito 13 luglio 2021 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

I dati sull'inflazione per i consumatori americani dipendono più dai prezzi delle auto usate che dagli equilibri tra domanda e offerta. Normalmente le previsioni non sono difficili, basta vedere il saldo tra produzione e domanda per valutare la pressione sui prezzi. Dopo anni di studi, il lavoro di un'economista si riduce a dover conoscere il valore attuale di una Honda Civic del 1997. Questo il commento sul tema di Paul Donovan, Chief Economist di UBS Global Wealth Management.L'attuale incremento dei prezzi ha spinto l'inflazione americana al 5% lo scorso mese, ma per i 100 milioni di cittadini statunitensi che non hanno la patente il rialzo è rimasto vicino all'1,5%. "Questo offre uno grande margine di errore sulle previsioni, ma le aspettative sono per una stabilità o un leggero calo dell'inflazione man mano che svanisce l'effetto rincari del petrolio", aggiunge Donovan.