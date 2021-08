Inflazione Usa: "dato di oggi non apporta novità su possibile timing tapering" (Intermonte)

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

"Ildato di oggi non apporta novità sul possibile timing del tapering aggiungendo solo qualche dettaglio sulla sua possibile attuazione". Così Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte, commenta il dato sull'inflazione di luglio diffuso oggi. L'esperto si concentra poi sul tema del tapering. "Al momento la view rimane in attesa del simposio di Jackson Hole (26/28 agosto) in cui Powell potrebbe rendere noto che siamo più vicini al tapering - sottolinea Cesarano - ma occorrono ancora conferme, in attesa soprattutto dei dati sul mercato del lavoro di settembre e ottobre, a meno di dati di settembre incredibilmente sopra le attese, ipotesi quest’ultima che, al momento, appare meno probabile alla luce anche delle riaperture delle scuole oggi in USA che potrebbero rallentare nel breve il processo di incremento di coloro che cercano attivamente lavoro".