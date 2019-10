Impeachment Trump può avere anche un risvolto positivo, secondo Pimco

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Il rischio dell'avvio di una procedura di impeachment contro il presidente americano, Donald Trump, piombato sui mercati alla fine di settembre potrebbe avere dei risvolti sia positivi sia negativi per la politica commerciale. Lo sostiene Libby Cantrill , head of public policy per Pimco, spiegando come per i mercati finanziari l’indagine sull’impeachment possa avere "anche un risvolto positivo sottovalutato".Partendo dagli aspetti negativi, Cantrill sottolinea come per i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina le prospettive siano offuscate, in quanto gli Stati Uniti hanno già imposto tariffe su più di 360 miliardi di dollari di merci cinesi importate, e il conflitto potrebbe aggravarsi dopo un aumento programmato delle tariffe dal 25% al 30% su 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi il 15 ottobre. Secondo Cantrill, resta tuttavia la speranza che il prossimo (tredicesimo) round di negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, che si terrà a Washington il 10-11 ottobre, possa portare a una svolta".Il risvolto positivo, secondo l’esperta, potrebbe invece essere rappresentato dalla risoluzione Nafta 2.0, in quanto l’inchiesta sull’impeachment potrebbe contribuire a promuoverne la risoluzione. Il futuro dell'Usmca dipende anche dal fatto che i negoziati in corso tra l'amministrazione Trump e i Democratici continuino ad essere costruttivi, afferma Libby Cantrill. In conclusione, secondo Pimco, la ratifica dell'Usmca eliminerebbe di fatto le possibilità che il presidente si ritiri dal Nafta originale, evitando così un grande rischio politico dal tavolo.