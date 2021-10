Il bitcoin e le altre cripto si impennano fino a +10%

Titta Ferraro 1 ottobre 2021 - 14:50

MILANO

Improvvisa impennata del bitcoin dopo il difficile mese di settembre. La criptovaluta maggiore al mondo è arrivata a segnare oltre 10% a 47.872 dollari (dati CoinDesk), il maggior balzo daily dallo scorso luglio. In forte rialzo anche le altre cirpto con l'Ethereum a +7% in area 3.230$ e il Bloomberg Galaxy Crypto Index in aumentofino a +8,3%.Il bitcoin è reduce dal tonfo del 7,6% a settembre (il saldo del 3° trimestre è di +25%) a causa delle preoccupazioni per l'aumento della pressione normativa in Cina e negli Stati UnitiIl presidente della Federal Reserve Jerome Powell, ha dichiarato giovedì in un'audizione al Congresso di non avere "nessuna intenzione" di vietare le criptovalute. Tuttavia, ha aggiunto che le stablecoin potrebbero essere appropriate per la regolamentazione.