Ibm, svolta ai vertici: Rometty lascia dopo 40 anni, Krishna nuovo ceo da aprile

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Novità ai vertici di Ibm. Il colosso tecnologico di Armonk ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha nominato Arvind Krishna nuovo amministratore delegato e membro del board al posto di Virginia Rometty, che ha lavorato per oltre 40 anni nella compagnia statunitense. La nomina di Krishna (vice presidente senior del segmento cloud and cognitive software di Ibm, e principale 'mente' nell'acquisizione dell'azienda di Red Hat) sarà effettiva a partire dal prossimo 6 aprile."Arvind è il ceo giusto per la nuova era di Ibm", ha dichiarato Rometty che ha preso le redini del gruppo nel 2012. Sotto la sua guida, Ibm ha acquisto 65 compagnie, si legge nel comunicato stampa, e ha reinventato oltre il 50% del portafoglio del gruppo. Rometty proseguirà come presidente esecutivo del board di Ibm fino alla fine del 2020.