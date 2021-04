IBM: titolo in rialzo fino a +3,4% dopo bilancio I trimestre. Crescita vendite migliore in due anni

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2021 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

IBM tra i titoli sotto osservazione a Wall Street, dopo che il colosso informatico Usa ha riportato nella giornata di ieri risultati di bilancio migliori delle attese. L'utile per azione del primo trimesre si è attestato a $1,77 su base adjusted, rispetto agli $1,63 per azione attesi dal consensus. Il fatturato è stato pari a $17,73 miliardi, meglio dei $17,35 miliardi stimati dal consensus. La crescita delle vendite nel primo trimestre è stata la migliore in più di due anni, complice la buona performance dell'unità di cloud computing di IBM. Il titolo è salito in premercato fino a +3,5%, dopo essere balzato nelle contrattazioni dell'afterhours del 4% circa.