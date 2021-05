Home Depot: utili e fatturato I trimestre oltre le attese, titolo in crescita di oltre +2%

Laura Naka Antonelli 18 maggio 2021 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Titolo Home Depot in rialzo in premercato di oltre +2% circa, prosegue la fase rialzista che lo ha visto salire del 20% dall'inizio dell'anno.Il gruppo americano attivo nel settore retail ha reso noto di aver riportato nel suo primo trimestre fiscale utili netti per un valore di $4,15 miliardi, o $3,86 per azione, in crescita rispetto ai $2,25 miliardi, o $2,08 per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.Gli analisti interpellati da Refinitiv avevano previsto un attivo per azione di $3,08.Le vendite nette sono salite del 32,7%, più delle attese.Le vendite comparate su base globale sono balzate del 31%.Home Depot non ha diramato ancora l'outlook per il 2021, a causa dell'incertezza del contesto post pandemia Covid-19."Abbiamo iniziato l'anno fiscale in modo solido, continuando a capitalizzare sul momentum con i nostri investimenti strategici e gestendo in modo efficace la domanda senza precedenti dei progetti per migliorare le proprie abitazioni", ha commentato il ceo Craig Menear.