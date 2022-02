Home Depot: utili e fatturato IV battono le attese. Sorprendono al rialzo anche vendite comparate

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2022 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Il colosso americano del fai da te Home Depot ha reso noto di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con un utile netto in crescita a $3,35 miliardi, o $3,21 per azione, rispetto ai $2,86 miliardi, o $2,65 per azione, dello stesso periodo del 2020. Gli analisti intervistati da Refinitiv avevano previsto un eps a $3,18.Il fatturato netto di Home Depot è salito a $35,72 miliardi, superando i $34,87 miliardi previsti dal consensus. Le vendite comparate del gigante sono balzate dell'8,1%, meglio della crescita del 5% attesa dagli analisti.Il cda ha approvato un aumento dei dividendi del 15%, a $1,90 per azione. Il titolo perde tuttavia in premercato quasi il 3%, dopo aver sovraperformato Wall Street. Le quotazioni ono salite negli ultimi 12 mesi fino allo scorso venerdì del 24%, a fronte del +11% riportato dallo S&P 500.