Hasbro compra il proprietario di Peppa Pig e PJ Masks, sul piatto 4 mld$

Daniela La Cava 23 agosto 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Hasbro, il colosso americano dei giocattoli, ha raggiunto un accordo per comprare Entertainment One (eOne) per una cifra pari a quasi 4 miliardi di dollari, prendendo così il controllo di nomi ormai noti nel panorama dei bambini come Peppa Pig e PJ Masks (i super pigiamini). Così facendo il big americano, che ha già altri marchi come i Power Rangers, potrà rafforzare la sua offerta nella fascia d'età per bambini.In base ai termini dell'accordo, Hasbro metterà sul piatto 5,60 sterline per azione eOne, ovvero un premio del 26,3% rispetto alla chiusura di ieri del gruppo britannico. L'operazione, che ha già ricevuto il via libera da i board di entrambe le società, dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre 2019.