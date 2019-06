Harley-Davidson produrrà una moto in Cina per conquistare il mercato asiatico

Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Harley-Davidson va contro la politica del presidente americano Donald Trump, annunciando che avvierà la produzione di una moto al di fuori degli Stati Uniti. Proprio in Cina. Il gruppo motociclistico Usa collaborerà con Qianjiang Motorcycle per produrre un modello di moto più piccolo destinato al mercato asiatico in rapida crescita. Sarà l'unica moto a marchio Harley non realizzata presso i suoi stabilimenti. Il debutto sul mercato è previsto entro la fine del 2020.Harley Davidson punta a vendere metà delle sue moto all'estero entro il 2027, rispetto al 42% del 2018, proprio per compensare una domanda sempre più debole negli Stati Uniti. Il gruppo con sede nel Milwaukee ha comunque precisato che continuerà a produrre negli Usa tutti i modelli venduti a livello nazionale e nel resto del mondo.