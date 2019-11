HP: cda rigetta all'unanimità offerta Xerox: 'non è nel migliore interesse azionisti'

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Il cda del colosso software HP ha rigettato all'unanimità l'offerta di acquisizione presentata da Xerox, motivando la decisione con il fatto che l'offerta sottovaluterebbe la compagnia e non sarebbe nel miglior interesse degli azionisti.Xerox aveva offerto 22 dollari per azione, per il 77% in cash e il 23% in azioni (equivalente di 17 dollari in cash e 0,137 azioni Xerox per ogni azione HP).Lo scorso ottobre, HP ha annunciato che taglierà tra 7.000 e 9.000 dipendenti entro la fine dell'anno fiscale 2022, nell'ambito di un piano di ristrutturazione ambizioso che, stima, consentirà un risparmio di 1 miliardo di dollari l'anno.Secondo i dati di FactSet, i tagli ammonteranno a quasi il 16% della forza lavoro mondiale di HP, pari a 55.000 unità.