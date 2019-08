HP: Dion Weisler si dimette, Enrique Lores nuovo presidente e amministratore delegato

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Cambio al vertice di Hp. Il gruppo americano dei computer ha annunciato la nomina di Enrique Lores come nuovo presidente e amministratore delegato a partire dal prossimo 1 novembre. Lores, attualmente alla guida della divisione immagini e stampa del gruppo, prenderà il posto di Dion Weisler che, secondo quanto si apprende dalla nota stampa, ha deciso di dimettersi per "problemi di salute in famiglia e tornerà in Australia". Weisler ha comunque assicurato che rimarrà fino a gennaio 2020 per l'affiancamento a Lores.Hp ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un un utile netto di 1,2 miliardi di dollari, ossia 78 centesimi ad azione, in rialzo rispetto ai 900 milioni, o 54 centesimi ad azione, del corrispondente periodo dello scorso anno. Il fatturato è rimasto pressoché stabile (+0,1%) a 14,6 miliardi.