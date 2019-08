Guerra commerciale: negoziati tra Usa e Cina proseguono, possibile incontro a Washington

Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

I negoziati tra Stati Uniti e Cina stanno proseguendo in maniera positiva. Lo ha fatto sapere il presidente americano Donald Trump, attraverso un tweet: "Stiamo andando molto bene con la Cina, stiamo parlando!", ha scritto. Una conferma è arrivata anche dal suo consigliere economico, Larry Kudlow, che in una intervista su Fox News Sunday ha detto: "Se i negoziati riprenderanno in maniera significativa, porteremo la Cina a Washington per un incontro e continuare i colloqui". Secondo Kudlow, in settimana e nei prossimi dieci giorni le due parti avranno contatti telefonici.