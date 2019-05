Guerra commerciale Usa-Cina, nuovo tweet di Trump: 'Pechino sogna che nel 2020 venga eletto Joe Biden'

Laura Naka Antonelli 13 maggio 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Nuove dichiarazioni al vetriolo di Donald Trump contro la Cina nel fine settimana. Il presidente americano ha twittato che "la Cina sta sognando che l'addormentato Joe Biden, o uno qualsiasi di loro, venga eletto nel 2020. Perchè ama spennare l'America!". Dal tweet " China is DREAMING that Sleepy Joe Biden, or any of the others, gets elected in 2020. They LOVE ripping off America!" risulta poco chiaro se l'accusa sia rivolta al democratico Biden o alla Cina.Intanto il consulente economico della Casa Bianca Larry Kudlow, in un'intervista rilasciata a Fox News, ha ammesso che sia la Cina che gli Stati Uniti soffriranno in questo nuovo atto della guerra commerciale.