Guerra commerciale Usa-Cina: incontro viceministeriale atteso questa settimana a Washington

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2019 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Atteso un incontro a livello "vice-ministeriale" tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, in vista del meeting cruciale che si svolgerà tra le controparti all'inizio di ottobre, teso a smorzare le tensioni commerciali tra le due potenze economiche. E' quanto ha riportato l'emittente televisiva cinese CCTV, controllata da Pechino, precisando che l'invito è arrivato da Washington.Il viceministro delle finanze cinese Liao Min, è stato precisato, guiderà la delegazione viceministeriale in un incontro che si terrà nel corso di questa settimana per discutere di questioni commerciali ed economiche.