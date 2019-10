Guerra commerciale Usa-Cina: carrellata di rumor confonde mercati, futures Dow Jones crollano di oltre 300 punti

Laura Naka Antonelli 10 ottobre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

La diffusione di report contrastanti sugli sviluppi nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina hanno affossato, nel corso delle contrattazioni overnight, i futures sugli indici azionari americani.In particolare, i futures sul Dow Jones Industrial Average sono crollati a un certo punto di oltre 300 punti, per poi ridurre le perdite a -50 punti circa.I futures sul Nasdaq 100 hanno perso lo 0,2% circa, così come anche quelli sullo S&P 500. Titoli considerati chiave nel commercio globale hanno perso terreno nelle contrattazioni afterhours, come Apple, Micron, Intel e Caterpillar.Il nervosismo ha preso piede sui mercati dopo che il South China Morning Post ha riportato che non c'è stato alcun progresso nei negoziati che hanno preso il via questa settimana tra i vice ministri, e che la delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu He si tratterrà a Washington soltanto per la giornata di oggi.Le indiscrezioni non sono state confermate però dalla Casa Bianca, che ha comunicato che il vicepremier lascerà invece Washington nella giornata di venerdì, come appreso in precedenza.Bloomberg News ha riportato inoltre rumor secondo cui l'amministrazione Trump starebbe considerando di sospendere l'aumento dei dazi previsto contro la Cina a partire dalla prossima settimana, in cambio di un "patto valutario" con Pechino, e il New York Times ha parlato della possibilità che Trump permetta ad alcune società americane di vendere componenti non sensibili a Huawei, derogando al divieto generale di fare affari con il colosso cinese di infrastrutture per tlc.