Guerra commerciale Usa-Cina: accordo Phase One rischia di non essere raggiunto entro fine 2019

Laura Naka Antonelli 21 novembre 2019 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Un accordo sulla "Phase One, fase uno" di un'intesa commerciale più ampia tra Stati Uniti e Cina potrebbe slittare al prossimo anno. E' quanto ha riportato Reuters, sulla base di indiscrezioni rivelate da fonti vicine all'amministrazione americana.Il problema, sottolinea Reuters, è che i funzionari del commercio Usa temono che accogliere le richieste cinesi, dunque azzerare parte dei dazi imposti, in un accordo che non affronta questioni sensibili come la proprietà intellettuale e il trasferimento di tecnologia, non verrebbe interpretato come "una vittoria" per il presidente Donald Trump."I negoziati sono complicati anche dai conflitti interni alla Casa Bianca sul migliore approccio da adottare nei confronti della Cina, e dal fatto che Trump potrebbe porre il veto all'ultimo minuto, su ogni eventuale intesa venisse raggiunta".Anche Bloomberg ha riportato rumor secondo cui i negoziati tra Washington e Pechino si troverebbero in una fase delicata, con il rischio di una rottura delle trattative, anche se "ci sono progressi in alcune aree chiave".