Guerra commerciale, Trump minaccia: 'se non ci sarà accordo con Cina, alzerò ancora di più i dazi'

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2019 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

"Se non raggiungeremo un accordo con la Cina, alzerò ancora di più i dazi". E' quanto ha detto il presidente americano Donald Trump, alimentando così il timore che Pechino e Washington non riusciranno a raggiungere un'intesa sulla cosiddetta "Phase 1", Fase 1 di un eventuale accordo commerciale più ampio.All'inizio di novembre, un portavoce del Ministero del Commercio cinese aveva annunciato che le controparti avevano deciso entrambe di azzerare alcuni dazi esistenti in modo simultaneo.La situazione si è fatta più incerta quando lo stesso Trump ha detto di non aver affatto deciso di ritirare le tariffe punitive imposte sui prodotti cinesi."Vorrebbero che le azzerassi - aveva affermato - Ma io non ho concordato su niente".