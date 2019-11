Guerra commerciale, Trump contro Ue: 'in molti modi è scorretta più della Cina'

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

"Molti paesi ci impongono dazi straordinariamente alti o creano barriere commerciali impossibili". Così il presidente americano Donald Trump, in un discorso proferito all'Economic Club di New York in cui, oltre a puntare il dito contro la Cina, ha chiamato in causa anche l'Unione europea. "Le barriere che ha innalzato sono terribili - ha detto, attaccando l'Europa di adottare pratiche commerciali scorrette - in diversi modi peggiori di quelle cinesi".