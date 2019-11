Guerra commerciale: Trump annuncia nuovi sussidi 'cash' ad agricoltori Usa

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2019 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento di agricoltura Usa ha annunciato che gli agricoltori americani riceveranno nuovi sussidi in cash: esattamente, la seconda delle tre parti in cui si divide il pacchetto di aiuti da $16 miliardi annunciato a maggio, concepito per compensare gli agricoltori dei danni subìti con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.Il presidente americano Donald Trump ha commentato la notizia: "I nostri grandi agricoltori riceveranno un altro corposo round di 'cash', complimenti ai dazi cinesi, prima del Thanksgiving"."Grandi beneficiari saranno le aziende agricole più piccole e i contadini. Allo stesso tempo, come avrete forse iniziato a notare, la Cina sta iniziando di nuovo a fare forti acquisti. L'accordo con il Giappone è cosa fatta. Rallegratevene!"