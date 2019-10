Guerra commerciale, Trump: 'Vedremo se riusciremo a raggiungere un accordo con la Cina'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

"Gli Stati Uniti vedranno se un accordo (commerciale) con la Cina potrà essere raggiunto". Così il presidente americano Donald Trump, riguardo alle imminenti trattative tra Pechino e Washington, che riprenderanno questa settimana, nei giorni di giovedì e venerdì.A suo avviso, c'è la probabilità di arrivare a qualcosa di molto significativo nel corso dei negoziati, anche se sarebbe preferibile che un eventuale accordo con la Cina non fosse parziale.Inoltre, se la situazione a Hong Kong dovesse peggiorare, ha detto Trump, ci sarebbe un ostacolo in più nei negoziati tra le controparti, concepiti per evitare (e magari risolvere) ulteriori escalation tra le due principali potenze economiche mondiali.