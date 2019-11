Guerra commerciale, Trump: 'Cina è il paese che ha ingannato più di tutti l'America'

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2019 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

"La Cina ha approfittato degli Stati Uniti a causa della definizione di 'paese in via di sviluppo' attribuitale dal WTO". Così il presidente americano Donald Trump, in un discorso proferito all'Economic Club di New York. Nel bel mezzo delle trattative che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero portare presto all'apposizione della firma di Trump e del presidente cinese Xi Jinping alla "Phase One" di un accordo commerciale, Trump è tornato ad alzare i toni contro Pechino, affermando che "nessun paese ha ingannato gli Usa più della Cina".La "Cina - ha aggiunto - sta svalutando la sua moneta, e muore dal desiderio di raggiungere un'intesa sul commercio". Il presidente americano ha comunque confermato che "siamo vicini a firmare la fase 1 dell'accordo commerciale".Detto questo, "accetteremo un accordo solo se sarà buono per gli Stati Uniti e i suoi lavoratori". La Cina, ha aggiunto ancora, sta vivendo "l'anno peggiore degli ultimi 57 anni".