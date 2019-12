Greta Thunberg scelta come 'persona dell'anno' dal Time

Titta Ferraro 11 dicembre 2019 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Greta Thunberg è stata scelta dal Time come personaggio dell'anno per il 2019. La shortlist includeva tra gli altri Rudy Giuliani, Megan Rapinoe, President Trump e Nancy Pelosi.La sedicenne attivista svedese per l'allarme clima ha conquistato la copertina che ogni dicembre il magazine Usa dedica alla persona che ha segnato l'anno. "The power of Youth", si legge nell'immagine di copertina del Time. "Quest'anno è diventata la più grande voce sul più grande problema che sta affrontando il pianeta, arrivando essenzialmente dal nulla per guidare un movimento mondiale", ha detto Edward Felsenthal, caporedattore del Time.