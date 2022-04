Google investirà 9,5 mld dollari quest'anno negli Usa, almeno 12mila posti di lavoro nuovi

Redazione Finanza 13 aprile 2022 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Google prevede di investire non meno di 9,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2022, una cifra che dovrebbe permettere la creazione di almeno 12.000 nuovi posti di lavoro nel paese entro la fine dell'anno.Il colosso di internet del gruppo Alphabet intende aprire nel corso dell'anno nuovi uffici ad Atlanta e allo stesso tempo ampliare la propria sede a New York. Fa sapere inoltre che in Texas è in via di realizzazione il progetto di una nuova apertura nel centro di Austin.Sul blog ufficiale dell'azienda, Sundar Pichai, general manager di Google e Alphabet, ricorda che il gruppo californiano ha già investito negli ultimi cinque anni oltre 37 miliardi di dollari nei suoi uffici e data center americani, creando oltre 40.000 posti di lavoro.