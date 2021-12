Google fa la guerra ai dipendenti no vax: "Vaccinatevi o perderete lo stipendio"

Alessandra Caparello 15 dicembre 2021 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Pugno duro di Google contro i dipendenti no vax. Il colosso guidato da Sundar Pichai avverte i suoi lavoratori che perderanno lo stipendio e saranno eventualmente licenziati se non seguono le regole di vaccinazione anti Covid.In un memo fatto circolare internamente, Google ha detto ai dipendenti che devono rispettare le politiche sui vaccini o affrontano la perdita dello stipendio e quindi la perdita del lavoro. Mentre gran parte dell'industria tecnologica ritarda i piani di ritorno al lavoro, Google si sta preparando per il ritorno in ufficio mostrandosi agguerrita contro chi non si vaccina.