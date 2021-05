Google costruirà un mega campus tech a San Josè nella Silicon Valley

Alessandra Caparello 26 maggio 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Google ottiene il via libera per costruire un mega campus multimiliardario a San Jose nella Silicon Valley. Il consiglio comunale di San Jose ha approvato i grandi piani di Google per costruire un mega campus in lavorazione da quattro anni.La costruzione potrebbe iniziare già l'anno prossimo, ma il campus richiederà ancora circa un decennio per essere completato. È il primo campus ad uso misto di Google e mira ad essere un modello per altri campus tecnologici.