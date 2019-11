Google comprerà Fitbit, deal da 2,1 mld$

Daniela La Cava 1 novembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Google fa shopping e compra Fitbit, produttrice di bracciali e smartwatch da fitness. A confermare la notizia, già anticipata dalla stampa nei giorni scorsi, la società di San Francisco tramite un comunicato. Google metterà sul piatto 7,35 dollari per azione in contanti, in un deal valutato circa 2,1 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel 2020.Nel pre-mercato il titolo Fitbit vola di quasi il 17 a 7,21 dollari (avvicinandosi al prezzo dell'offerta di Google).