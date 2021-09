Google acquisterà edificio per uffici a Manhattan per 2,1 mld$

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 17:01

Google acquisterà un edificio in costruzione a Manhattan per 2,1 miliardi di dollari. Lo ha confermato in una nota la società di Mountain View dopo le anticipazioni de "The Wall Street Journal". L’edificio, che dovrebbe aprire a metà 2023, "sarà una parte del già considerevole investimento - spiega Google - che abbiamo fatto a New York, il più grande ufficio di Google al di fuori della California".