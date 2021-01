Goldman Sachs: utili e fatturato IV trimestre battono le attese, nell'intero 2020 profitti oltre $9 miliardi

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2021 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2020 con un utile per azione diluito di $12,08, decisamente al di sopra dei $7,47 per azione attesi dal consensus di Refinitiv, in decisa crescita rispetto ai $4,69 per azione del quarto trimestre del 2019 e contro gli $8,98 per azione del terzo trimestre del 2020.Nell'intero anno che si è concluso il 31 dicembre del 2020, l'utile per azione del colosso bancario Usa è stato di $24,74, rispetto ai $21,03 per azione dell'anno che si è concluso il 31 dicembre del 2019.Complessivamente, l'utile netto del 2020 è stato pari a $9,46 miliardi attestandosi nel quarto trimestre del 2020 a $4,51 miliardi.Su base netta, il giro di affari si è attestato a $44,56 miliardi nell'anno e a $11,74 miliardi nel quarto trimestre,molto meglio dei $9,9 miliardi attesi dagli analisti.Il titolo Goldman Sachs sale di oltre +2% in premercato a quota $306,85.