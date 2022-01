Goldman Sachs: utili IV trimestre deludono le attese, fatturato in rialzo a $12 mld batte consensus

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2022 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con un eps pari a $10,81, in calo rispetto ai $12,08 dello stesso periodo del 2020. L'eps ha deluso le stime: gli analisti intervistati da FactSet avevano previsto un utile per azione di $11,77.L'utile netto complessivo è stato pari a $3,94 miliardi nel quarto trimestre e di $21,64 miliardi nell'intero 2021.Il fatturato complessivo del colosso bancario americano è salito nell'ultimo trimestre dell'anno a $12,64 miliardi dagli $11,74 miliardi del quarto trimestre del 2020 e meglio dei $12,04 miliardi attesi.Il fatturato netto dell'intero 2021 è stato pari a $59,34 miliardi.Il titolo Goldman Sachs è in calo di oltre -2,5% a Wall Street in premercato dopo la diffusione della trimestrale.