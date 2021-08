Goldman Sachs: solo dipendenti e clienti che hanno completato ciclo di vaccinazione potranno entrare nei suoi uffici

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2021 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Solo i dipendenti che hanno completato il ciclo di vaccinazioni anti Covid-19 potranno entrare negli uffici di Goldman Sachs. Lo ha reso noto lo stesso colosso bancario, precisando che la nuova disposizione entrerà in vigore il prossimo 7 settembre, e riguarderà tutti coloro che abbiano intenzione di mettere piede nelle sue sedi: oltre ai dipendenti, anche i clienti. E' quanto riporta il sito della Cnbc, che cita un memo che è stato inviato dalla banca americana ai suoi dipendenti americani.I dipendenti che non sono stati vaccinati o non hanno completato il ciclo di vaccinazione dovranno lavorare, dunque, da casa, adattandosi allo smart working.La decisione di Goldman Sachs segue scelte simili che sono state adottate da Morgan Stanley e Citigroup.