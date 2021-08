Goldman Sachs rileva NN Investment Partners, deal da 1,6 mdl€

Daniela La Cava 19 agosto 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Shopping estivo per Goldman Sachs. La banca Usa che ha annunciato di avere stipulato un accordo per acquisire l'asset manager europeo NN Investment Partners da NN Group per una cifra pari a circa 1,6 miliardi di euro. La transazione dovrebbe chiudersi entro la fine del primo trimestre del 2022, soggetta ad approvazioni e condizioni normative e di altro tipo. "Questa acquisizione ci consente di accelerare la nostra strategia di crescita e ampliare la nostra piattaforma di asset management", ha dichiarato David Solomon, presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs.